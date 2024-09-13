Саламов: «В ноябре у меня намечается бой за титул чемпиона мира»

Российский боксер Умар Саламов прокомментировал победу над Сервером Емурлаевым из Узбекистана в турнире Dustum Boxing в Москве.

Выступающий в первом тяжелом весе россиянин победил техническим нокаутом в 4-м раунде, соперник отказался от продолжения боя.

«Мне Ннамди был бы намного удобнее стилистически. Все знают, что Сервер намного лучше как боксер, чем Ннамди. С нигерийцем я бы еще лучше разобрался, но получилось, что получилось. Просто важно немного подняться в рейтинге и чтобы простоя не было перед хорошим боем.

У меня были хорошие моменты уже в первом раунде, где я хорошо попал снизу, но хотел сделать нокаут ударом по печени. Конечно, я не заряжался на каждый удар, но хотел именно по печени его нокаутировать. Были моменты, когда я попадал, но это было недостаточно сильно. Сейчас отдохну неделю и буду готовиться к большому бою в ноябре. Если получится, попытаемся его оттянуть», — сказал Саламов.

Также боксер поделился планами на ближайшие поединки.

«У меня намечается бой за титул чемпиона мира с Брэндоном Глэнтоном. Я уже не боксировал семь месяцев, поэтому мне был нужен разогревочный бой, но я не придаю ему особого значения. Это был хороший вариант выйти, почувствовать ринг и соперника. Я в шоке от своей формы. Никогда прежде не чувствовал себя настолько хорошо, настолько сильно и уверенно. Не знаю, откуда это у меня взялось, но это к лучшему. Заряд есть огромный.

Бой пройдет, скорее всего, в Самаре, а готовиться к нему буду в Москве. Если его назначат в начале ноября, я не успею поехать в Кисловодск, а если в конце месяца, то проведу первый этап подготовки в Кабардино-Балкарии или Кисловодске. Надо на неделю-две съездить в горы», — добавил Саламов.

30-летний боксер является действующим чемпионом мира по версии WBO International. На его счету 29 побед и 2 поражения.