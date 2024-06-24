Умершего три месяца назад боксера Каллероса отстранили за допинг

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило об отстранении умершего мексиканского боксера Мойзеса Каллероса.

Дисквалификация рассчитана на четыре года. В крови спортсмена обнаружен кокаин. Проба была взята в апреле 2023 года после боя против британца Галала Яфая, которому Каллерос уступил нокаутом в четвертом раунде.

34-летний мексиканец скончался от сердечного приступа 1 марта 2024 года. Позже UKAD принесло извинения семье Каллероса.

«К сожалению, UKAD на момент публикации не располагало информацией о печальной кончине Каллероса и теперь удалило все подробности этого дела со своих каналов», — говорится в заявлении агентства.

Каллерос за карьеру провел 49 поединков, одержал 37 побед (20 нокаутов), потерпел 11 поражений и еще 1 бой завершил вничью.

За карьеру он дважды имел возможность стать чемпионом мира по версии WBO в минимальном весе, но оба раза проиграл.