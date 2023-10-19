Усик дал прогноз на бой Уайлдера и Джошуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) предполагает, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) нокаутирует экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Это был бы феноменальный поединок. 60 процентов в пользу Уайлдера. Он панчер, но Джошуа может быть хорошо подготовлен. Деонтей способен отправить кого угодно в полет, если коснется его. Обычно они [его оппоненты] улетают», — сказал Усик на своем YouTube-канале.

Уайлдер и Джошуа могут подраться в начале 2024 года.