Насим Хамед считает, что Фьюри должен быстро победить Усика в реванше

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе Насим Хамед (36-1) рассказал, как надо действовать британцу Тайсону Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Не знаю, почему сейчас все словно позабыли о победах Фьюри, о том, как он первым избил Уайлдера. Почему все позабыли о том, что все эти годы до появления Усика он был первым. Причем первым с огромным запасом от преследователей. Его задача — выйти в ринг, работать от джеба, держать бой в центре ринга, использовать все те же апперкоты, которые хорошо проходили в первом бою. Фьюри должен наносить удары, жесткие удары. Он должен нанести урон Усику. Причем уже на старте боя. Вот так он и победит», — приводит слова Хамеда Boxing Scene.

Реванш Фьюри и Усика состоится в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок за титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе пройдет на «Кингдом Арене».

Первый бой между спортсменами завершился победой Усика раздельным решением судей. Поединок прошел в мае 2024 года.

Профессиональный рекорд 36-летнего Фьюри 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.