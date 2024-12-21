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21 декабря, 23:56

Бетербиев прибыл на бой Усика и Фьюри в Саудовскую Аравию

Руслан Минаев
Артур Бетербиев.
Фото Скриншот трансляции
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев прибыл на бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее россиянин заявил, что готов провести бой с Усиком в первом тяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: реванш совсем близко — кто победит? Онлайн-трансляция поединка

Реванш Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Тайсон Фьюри
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