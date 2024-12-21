Бетербиев прибыл на бой Усика и Фьюри в Саудовскую Аравию

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев прибыл на бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее россиянин заявил, что готов провести бой с Усиком в первом тяжелом весе.

Реванш Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.