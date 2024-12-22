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Сегодня, 00:28

Стэтхэм прибыл в Эр-Рияд на реванш Усика и Фьюри

Сергей Разин
корреспондент
Джейсон Стэтхэм и Турки Алалших.
Фото Getty Images
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Известный актер Джейсон Стэтхэм прибыл в Эр-Рияд на боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Во время боя между Сергеем Богачуком и Ишмаэлем Дэвисом Стэтхэм сидел вместе с председателем General Entertainment Authority Турки Алалших.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется примерно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: реванш совсем близко — кто победит? Онлайн-трансляция поединка

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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