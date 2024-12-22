Стэтхэм прибыл в Эр-Рияд на реванш Усика и Фьюри

Известный актер Джейсон Стэтхэм прибыл в Эр-Рияд на боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Во время боя между Сергеем Богачуком и Ишмаэлем Дэвисом Стэтхэм сидел вместе с председателем General Entertainment Authority Турки Алалших.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется примерно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.