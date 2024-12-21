В команде Усика призвали Фьюри сбрить бороду перед реваншем

В команде украинского боксера Александра Усика выразили недовольство по поводу бороды, которую отрастил британец Тайсон Фьюри перед реваншем спортсменов, сообщает The Sun.

Представители украинца отметили, что согласно регламенту WBC боксер может иметь подстриженную бороду, если толщина волоса не влияет на силу или траекторию ударов и не вызывает ссадин у соперника. По их мнению, Тайсон нарушает правило о бороде, поэтому команда Усика будет настаивать на том, чтобы он ее сбрил.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.