На реванше Усика и Фьюри в Эр-Рияде не будет аншлага

На реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри реализовали не все билеты.

За 12 часов до начала боя на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде остаются более 500 свободных мест. Стоимость самого дешевого билета составляет 22 700 рублей, а самого дорогого— 2 944 000 рублей.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. Британец оказался тяжелее украинца на 25 кг перед противостоянием (127,4 против 102,5).

Во время дуэли взглядов Усик и Фьюри больше шести с половиной минут смотрели друг на друга.