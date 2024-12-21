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Сегодня, 12:40

Усик — о смене имиджа Фьюри: «Борода не поможет ему»

Алина Савинова
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Украинский боксер Александр Усик рассказал, что думает о смене имиджа своего предстоящего соперника Тайсона Фьюри. Перед реваншем британец отпустил бороду.

— Что думаете по поводу бороды Тайсона Фьюри? Как понимаю, ваша команда хочет, чтобы он побрился, потому что она может смягчать удары.

— Лично мне без разницы. Послушайте, это не поможет Тайсону Фьюри, — сказал Усик IFL TV.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

В пятницу, 20 декабря, в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем Фьюри и Усика. Британец оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка
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