Усик — о смене имиджа Фьюри: «Борода не поможет ему»

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что думает о смене имиджа своего предстоящего соперника Тайсона Фьюри. Перед реваншем британец отпустил бороду.

— Что думаете по поводу бороды Тайсона Фьюри? Как понимаю, ваша команда хочет, чтобы он побрился, потому что она может смягчать удары.

— Лично мне без разницы. Послушайте, это не поможет Тайсону Фьюри, — сказал Усик IFL TV.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

В пятницу, 20 декабря, в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем Фьюри и Усика. Британец оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.