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Сегодня, 11:00

Мудрик прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усика с Фьюри

Алина Савинова
Михаил Мудрик (слева) с фанатом «Челси».
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Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик прилетел в саудовский Эр-Рияд, чтобы поддержать своего соотечественника Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри, сообщает Daily Mail.

Один из болельщиков «Челси» сфотографировался с 23-летним футболистом в Эр-Рияде и опубликовал снимок в своих соцсетях. На этой неделе стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Источник: Daily Mail
Михаил Мудрик
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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