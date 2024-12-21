Мудрик прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усика с Фьюри

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик прилетел в саудовский Эр-Рияд, чтобы поддержать своего соотечественника Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри, сообщает Daily Mail.

Один из болельщиков «Челси» сфотографировался с 23-летним футболистом в Эр-Рияде и опубликовал снимок в своих соцсетях. На этой неделе стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.