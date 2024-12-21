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Сегодня, 23:21

Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде в шортах и кожаной куртке

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Британец Тайсон Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем с украинцем Александром Усиком.

Экс-чемпион мира по версии WBC приехал в шортах и кожаной куртке.

Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции

Ранее Усик прибыл на арену с плюшевым ослом — талисманом от дочери.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: реванш совсем близко — кто победит? Онлайн-трансляция поединка

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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