Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде в шортах и кожаной куртке

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Британец Тайсон Фьюри прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед боем с украинцем Александром Усиком.
Экс-чемпион мира по версии WBC приехал в шортах и кожаной куртке.
Ранее Усик прибыл на арену с плюшевым ослом — талисманом от дочери.
Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.