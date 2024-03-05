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Сегодня, 21:04

Генри Сехудо: «Если Усик победит Фьюри, то это немного навредит боксу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, на кону которого будут стоять титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

«Если смотреть на этот бой в целом, кого бы я хотел видеть победителем, то я бы хотел, чтобы Тайсон Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Но когда дело доходит до техники, тактики и реальных навыков, [Усик] - лучший. Если Усик победит, мне не хочется этого говорить, но это немного навредит боксу... Он не такой яркий и харизматичный, как Тайсон Фьюри. А вот кто раскрутит спорт гораздо больше, так это Тайсон.

Также еще есть большой бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — боксеры хотят увидеть этот поединок. Это был бы самый большой бой в истории Великобритании», — приводит слова Сехудо Bloodyelbow.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый бой Фьюри и Усика прошел в мае 2024 года и завершился победой украинского спортсмена раздельным решением судей.

Реваш состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде на «Кингдом Арене». Ориентировочное начало — в 1.30 по московскому времени.

Источник: Bloodyelbow
Бокс
Александр Усик
Генри Сехудо
Тайсон Фьюри
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