Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:41

Хасим Рахман: «Верю, что на этот раз Усик победит Фьюри досрочно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман (50-9) считает, что украинский боксер Александр Усик досрочно победит британца Тайсона Фьюри в реванше.

«Верю, что на этот раз Усик победит досрочно. Он теперь знает, что ему по силам потрясти и уронить Фьюри. То есть в нем будет еще больше уверенности. Поэтому я и ставлю на досрочку. Мне кажется, что на результат реванша сильно повлияет Деонтей Уайлдер. Считаю, что Фьюри и Уайлдер нанесли максимальный урон друг другу в своей трилогии. А после этого от них прежних остались только тени», — приводит слова Рахмана Boxing Scene.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.

Второй бой тяжеловесом состоится в ночь с 21 на 22 ноября в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring. Начало — в 1.30 по московскому времени.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Хасим Рахман
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Сегодня
Вчера
Неделя