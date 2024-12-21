Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:00

Экс-чемпион мира Брюстер: «Ожидаю от Усика и Фьюри адского боя»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леймон Брюстер поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Считаю, они оба — две отличные личности. Я знаю, что Усик дерется за свою страну, как он и должен. Просто думаю, что это будет адский боище. Я действительно должен сказать, что шансы 50 на 50», — цитирует Брюстера Boxing Scene.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Сегодня
Вчера
Неделя