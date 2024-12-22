Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:52

Фьюри и Усик прошли процедуру тейпирования

Сергей Разин
корреспондент
Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик прошли процедуру тейпирования перед поединком в Эр-Рияде.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал украинец.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: реванш совсем близко — кто победит? Онлайн-трансляция поединка

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Сегодня
Вчера
Неделя