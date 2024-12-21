Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:52

Тренер Фьюри: «Тайсон хочет закончить бой против Усика досрочно»

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, заявил, что британец хочет нокаутировать украинца Александра Усика в реванше.

«В бою с Деонтеем Уайлдером, Тайсон оказывался на полу несколько раз, а во втором он уже не падал и просто переехал Уайлдера. Он словно ученик, который всегда извлекает уроки из происходящего, и он всегда стремится стать лучше. Он хочет закончить бой досрочно, чтобы судьба поединка не была в руках судей», — цитирует тренера Boxing Scene.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Сегодня
Вчера
Неделя