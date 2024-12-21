Райан Гарсия считает, что Усик и Фьюри проведут третий бой

Американский боксер Райан Гарсия высказал мнением о том, кто победит в реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мой вердикт таков: победу одержит Фьюри. И после этого они вместе с Усиком сделают громкую трилогию», — цитирует Гарсию DAZN.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.