Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:08

Райан Гарсия считает, что Усик и Фьюри проведут третий бой

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американский боксер Райан Гарсия высказал мнением о том, кто победит в реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мой вердикт таков: победу одержит Фьюри. И после этого они вместе с Усиком сделают громкую трилогию», — цитирует Гарсию DAZN.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Казани после атаки дронов отменили спортивные мероприятия
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Сегодня
Вчера
Неделя