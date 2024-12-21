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Сегодня, 20:01

Одного из судей заменили за несколько часов до начала реванша Усика и Фьюри

Руслан Минаев
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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За несколько часов до начала реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стало известно о замене судьи.

Вместо Фернандо Барбосы, который выбыл из-за болезни, одним из судей боя между украинцем и британцем станет Игнасио Роблес, сообщает Sky Sports. Также Барбосу мог заменить Стив Вайсфелд, но в результате жребия победил Роблес.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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