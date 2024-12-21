Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:30

T-killah: «Каким бы Усик не был юрким и суперским боксером, думаю, Фьюри заберет это противостояние»

Александр Усик.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Певец, шоумен Александр Тарасов «T-killah» в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я был удивлен, что Фьюри проиграл прошлый бой. Думаю, в этот раз он более озлоблен, более серьезно подошел к подготовке. И по тому, как он вел себя на пресс-конференции, он уверен в себе. Я отдам свой голос в пользу Фьюри. Тем более разница в весовой феноменальная — 20-25 килограмм. Это существенно. Каким бы Усик не был юрким и суперским боксером, я думаю, Фьюри заберет это противостояние», — сказал Тарасов «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Читайте также
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Момент поджога банкомата «Сбера» в Санкт-Петербурге попал на видео
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
И. о. президента Абхазии запросил у РФ гуманитарную поставку электроэнергии
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
В Москве задержали взорвавшую петарду в торговом центре женщину
Сегодня
Вчера
Неделя