Источник: Усик и Фьюри заработают за реванш 150 миллионов фунтов стерлингов

Источник: общий гонорар Усика и Фьюри за реванш составит 150 миллионов фунтов

Стало известно, сколько заработают боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри за реванш.

По данным Standard, в сумме гонорары британца и украинца составят около 150 миллионов фунтов. При этом, не уточняется, как будут поделены деньги.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

В пятницу, 20 декабря, в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем Фьюри и Усика. Британец оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.