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Сегодня, 18:30

Адамян — о бое Фьюри против Усика: «Тайсон — это будто кинозлодей, в которого уже обойму запустили, но он никак не умирает»

Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Комментатор Карен Адамян в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я смотрел их последний бой. Меня впечатлил Усик своей работоспособностью и ловкостью. Фьюри же — это будто кинозлодей, в которого уже обойму запустили, но он никак не умирает. Я думал, что невозможно так держаться. Сейчас хочется чуть больше зрелищных действий в атаке от Фьюри, потому что тот бой он больше провел в защите. Хочется увидеть этого гиганта в атаке. Но все же для меня Усик — фаворит», — сказал Адамян «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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