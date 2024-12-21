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Сегодня, 15:50

Британский совет по контролю за боксом ответил, нужно ли Фьюри сбривать бороду перед реваншем с Усиком

Алина Савинова
Боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Руководство британского совета по контролю за боксом отреагировало на то, что команда украинского боксера Александра Усика призвала британца Тайсона Фьюри сбрить бороду перед реваншем.

Ранее представители украинца заявили, что Тайсон нарушает правило о бороде.

По информации The Sun, в британском совете ответили, что Фьюри придется сбрить бороду, если команда Усика продолжит настаивать на этом. Однако решение данной ситуации возлагается на местную атлетическую комиссию.

При этом сам Усик, комментируя смену имиджа Фьюри, отметил, что борода никак не поможет британцу в их противостоянии.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка
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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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