Усик дал прогноз на бой с Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл свое отношение к похвале от чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Об этом он сказал The Stomping Ground.

— Раньше Тайсон называл тебя «кроликом», а сейчас говорит, что он уважает тебя. Что ты думаешь по этому поводу?

— Я думаю, что у него биполярка. Одну неделю он говорит, что я «кролик», плохой парень, боксер полутяжелого веса, бла-бла-бла, а на следующей неделе говорит, что я хороший боксер. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на бое.

— Твой прогноз на бой?

— У меня нет прогноза, потому что я не эксперт. Мой прогноз — будет красивый бой. Победит парень из Украины, Александр Усик.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.