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Сегодня, 11:49

Усик назвал бойца UFC, с которым он бы хотел встретиться

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) признался, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-4).

— Кто самый известный человек, которого вы хотели бы встретить?

— Eminem. Из футболистов — Роналдо, Роналдиньо, Луиш Фигу. Из UFC — Камару Усман, — приводит слова Усика TNT Sports Boxing.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Камару Усман
UFC
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