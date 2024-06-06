Усик назвал самый тяжелый бой в карьере и бойца с самым сильным ударом

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) заявил, что Дерек Чисора (34-13) бьет сильнее экс-чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1).

«Самый тяжелый бой с Фьюри? Да. У него самый сильный удар? Нет. Дерек Чисора — очень жесткий парень. Один удар пришелся по моим перчаткам, и я сказал: «О Боже. Бьет, как бейсбольная бита», — сказал Усик в интервью 3 Knockdown Rule.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.