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Сегодня, 19:02

Усик объяснил, почему не купил Rolls-Royce после победы над Фьюри

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик (22-0) рассказал, почему не стал приобретать автомобиль Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1).

«Это слишком дорогая машина. Я бы предпочел вложить эти деньги в бизнес, в образование своих детей. У меня есть машина, и не одна. Я бы хотел взять Rolls-Royce, но я все еще думаю. Если бы я был один, то вообще не было бы проблем. Но у меня четверо детей, жена — большая семья», — приводит слова Усика Boxing King Media.

19 мая Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

26 июня Усик добровольно отказался от пояса IBF.

Александр Усик. Усик назвал отказ от пояса IBF подарком для Джошуа и Дюбуа. На самом деле украинец лишится титула из-за пункта в контракте

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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