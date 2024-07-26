Усик объяснил, почему не купил Rolls-Royce после победы над Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик (22-0) рассказал, почему не стал приобретать автомобиль Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1).

«Это слишком дорогая машина. Я бы предпочел вложить эти деньги в бизнес, в образование своих детей. У меня есть машина, и не одна. Я бы хотел взять Rolls-Royce, но я все еще думаю. Если бы я был один, то вообще не было бы проблем. Но у меня четверо детей, жена — большая семья», — приводит слова Усика Boxing King Media.

19 мая Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

26 июня Усик добровольно отказался от пояса IBF.