Усик ответил Макгрегору на предложение перейти в кулачные бои

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик (22-0) не исключил, что попробует себя в кулачных боях.

Ранее совладелец лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Конор Макгрегор предложил Усику перейти в свой промоушен.

«Давайте разговаривать», — ответил боксер в социальных сетях и выложил фотографию с Макгрегором.

Усик 19 мая победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.