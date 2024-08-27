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Сегодня, 11:19

Усик ответил на критику Ломаченко на Украине

Виктория Кравченко
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отметил, что никак не относится к критике других людей.

— Василия Анатольевича здесь нет, я за своего невероятно крутого брата ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает.

Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи. В остальном никто не может меня... Они могут это делать, но это их дело, — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egMr9ggvgH4.
Александр Усик
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