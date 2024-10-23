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Сегодня, 22:14

Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе главного героя игр Hitman

Усик пришел на пресс-конференцию в образе главного героя игр Hitman
Александр Усик.
Фото Reuters
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Боксер Александр Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе главного героя серии видеоигр и фильмов Hitman. Мероприятие прошло в среду в Лондоне в здании XV века Гилдхолле.

37-летний украинец посетил пресс-конференцию в легко узнаваемом образе профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем Агент 47, — в черном костюме и черных перчатках, белой рубашке и красном галстуке.

Второй Бой между Усиком и британцем Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой 19 мая в Эр-Рияде завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри

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