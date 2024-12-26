Усик признался, что носит поддельные Rolex за 100 долларов

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что носит поддельные часы Rolex, которые он купил в Турции за 100 долларов.

» Я был в Турции на подготовке, вышел на берег — а там пацаны ходят в «Ролексах». Ну я и подумал: «Вот куплю я себе «Ролексы» — и фиг кто подумает, что они паленые», — цитирует Усика Fight Digitale на странице в социальной сети X.

На счету 37-летнего украинца 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения. В последнем поединке в Эр-Рияде Усик единогласным решением судей победил Тайсона Фьюри и завоевал титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

После титульного реванша WBC отстранил Усика и Фьюри от участия в боях в течении 36 дней с 23 декабря.