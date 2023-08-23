Усик признался, что специально не дрался с Чисорой в полную силу, чтобы заманить на бой Джошуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) рассказал, что в 2020 году специально показал невзрачное выступление в бою против Дерека Чисоры (33-13), чтобы добиться боя с Энтони Джошуа (26-3).

«Пусть люди смотрят поединок с Дереком Чисорой и думают так, как они думают. Есть мнение, что я тогда заманивал Энтони Джошуа на бой со мной? Да, это правда», — сказал Усик в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Усик следующий бой должен провести против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1) 26 августа в Вроцлаве, Польша.