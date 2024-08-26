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Сегодня, 13:50

Усик: «Представьте, если я выскочу против Конора в Колизее?»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) признался, что у него спокойное отношение к боям спортсменов из разных видов спорта.

— Мое отношение к таким поединкам нормальное. Люди зарабатывают, как могут. Просто не надо на этом устраивать какую-то вакханалию, обзывать друг друга какими-то словами, когда смотрят дети. Не должно быть грязи, такой конкретной грязи, которая немножко несет какую-то не такую ценность людям. А то, что они боксируют, то, что они организуются, и то, что люди приходят и платят — их же никто не заставляет идти и платить за это, правильно? А люди таким образом зарабатывают. Есть спрос — есть предложение.

Вышел ли я бы с кем-то? Ну зачем мне это? То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором — это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egMr9ggvgH4.
Александр Усик
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