Усик признан боксером года по версии The Ring

Украинец Александр Усик победил в номинации «Боксер года» по версии журнала The Ring.

Церемония награждения прошла в субботу, 11 января, в Лондоне.

В 2024 году Усик провел два поединка, оба из них — против британца Тайсона Фьюри. Первый бой спортсменов состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. 21 декабря боксеры провели 12-раундовый реванш. Украинец победил единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

37-летний Усик провел 23 боя за карьеру и остается непобежденным боксером.

В 2023 году боксером года по версии The Ring стал японец Наоя Иноуэ. В 2022-м награда была присуждена россиянину Дмитрию Биволу.