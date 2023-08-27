Усик раскрыл детали разговора с Дюбуа после боя

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) рассказал, что пытался подбодрить британца Даниэля Дюбуа (19-2) после их боя.

«Я прочитал, что Дюбуа говорил, что в случае поражения завершит карьеру. Я сказал: «Эй, это нехорошо. Ты молод, ты можешь тренироваться». Это глупый настрой, когда ты думаешь, что если проиграешь бой, то уйдешь из бокса. Возможно, это эмоции, но я не знаю», — сказал Усик на пресс-конференции после боя с Дюбуа.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.