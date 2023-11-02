Усик раскрыл следующего соперника Ломаченко

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) проведет следующий бой против экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (21-2).

«Я слышал слухи, что он планирует подраться с Камбососом. Я понятия не имею, когда может состояться этот бой. Конечно же, это должен решать и объявлять Василий, но если говорить обо мне, то я бы хотел увидеть его снова на ринге. Я бы хотел, чтобы он получил бой и опять стал чемпионом мира. Я хочу этого», — приводит слова Усика ProBox TV.

Девин Хейни (30-0) победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Камбосос победил Макси Хьюза (26-6) решением большинства судей (114-114, 117-111 и 115-113). Бой состоялся 22 июля в Шони, США.