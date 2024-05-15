Усик рассказал, что хотел все бросить во время подготовки к бою с Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) признался, что устал во время длительного тренировочного лагеря к бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Я был в тренировочном лагере семь месяцев. Вы только послушайте — семь месяцев! Помню, был момент, когда я проснулся в понедельник и начал говорить в никуда: «Что происходит! Почему это не сон! Я хочу домой! Я хочу к маме, я хочу к жене! Что я здесь делаю?!» Потом я похлопал себя по щекам, встал и пошел на тренировку. Я с нетерпением жду боя с Фьюри», — сказал Усик в интервью Sky Sports.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.