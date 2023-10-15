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Сегодня, 12:38

Усик — о бое с Фьюри: «Как с этим аватаром боксировать? Как его побеждать?»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) рассказал, что характер — это важный аспект любого боксера.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы устроить бой с Тайсоном Фьюри. И я думаю: «Как с этим аватаром боксировать? Как его побеждать?» Так вот, характер — это очень невероятная вещь. Когда я бегу кросс 20 километров, второй я приходит ко мне и говорит: «Саня, не беги. Ты же чемпион мира. Зачем тебе это?» Говорит: «Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем? Отдохни». А я ему отвечаю: «Нет, братан. Я тебя знать не знаю». И так было всю мою жизнь», — сказал Усик LUCKYPUNCH.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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