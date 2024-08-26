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Усик: «У всех нас временный успех. Все мы покинем этот мир, и нас положат на два метра под землю»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отметил, что не живет одним лишь спортом, а постоянно учится и развивается в бизнесе.

— У всех нас временный успех. Все мы покинем этот мир, и нас положат на два метра под землю. Я работаю сегодня, я радуюсь тому, что у меня есть сегодня, и я развиваюсь. В моей жизни не только спорт. В моей жизни есть Бог, семья, близкие. Я же не только в спорте работаю. Я учусь, развиваюсь в другом направлении, в бизнесе, читаю определенную литературу, общаюсь с людьми, которые уже научились.

Спорт очень быстро проходит, а после спорта нужно сберечь себя, и если ты заработал, то сохранить или приумножить. Мы сильно обрезаем себе крылья для того, чтобы летать, — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egMr9ggvgH4.
Александр Усик
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