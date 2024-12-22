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Сегодня, 03:15

Усик согласился провести реванш с Дюбуа

Сергей Разин
корреспондент
Александр Усик.
Фото Reuters
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Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тайсоном Фьюри согласился на реванш Даниелем Дюбуа.

После боя Дюбуа вышел на ринг и предложил Усику реванш. 37-летний украинец согласился и обратился для к организатору для организации поединка. Боксеры поспорили за звание чемпиона мира WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе.

Первый поединок между Дюбуа и Усиком состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец одержал досрочную победу в девятом раунде, нанеся британцу второе поражение в карьере.

Александр Усик
Даниель Дюбуа
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