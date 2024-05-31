Усик сохранит пояс IBF и останется абсолютным чемпионом мира

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) сохранит своей пояс IBF в тяжелом весе, сообщает журналист Дэн Рафаэл.

По данным источника, это связано с тем, что поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июля в Эр-Рияде, будет за временный пояс IBF.

19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде 37-летний Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

29 мая стало известно, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.