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Сегодня, 13:15

Усик: «Баколе меня не ронял. Мы можем выложить видеозапись спарринга»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) опроверг заявление конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (20-1), который сказал «СЭ», что во время спарринга отправил Усика в нокаут.

«У нас есть видеозаписи всех спаррингов. Если Мартин хочет знать правду, мы можем выложить видеозаписи всех спаррингов конкретно с ним. Нет, никакого нокаута или нокдауна не было. Многие спарринг-партнеры во время тренировок бьют меня по голове, и это больно. Но они меня не роняют», — сказал Усик Ready To Fight.

Усик в прошлом бою нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Мартин Баколе
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