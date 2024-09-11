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Сегодня, 12:42

Усик: «Фьюри не может отказаться от реванша»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) рассказал, что у экс-чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1) контракт, поэтому он не может отказаться от реванша.

«Может ли Фьюри отказаться от реванша? Ни в коем случае, ведь теперь мяч на нашей стороне. До 31 декабря у него, как и у меня, действует контракт, и мы должны провести этот бой до указанной даты. Если он откажется от боя 21 декабря, то потеряет все свои деньги и дивиденды и больше не будет человеком слова», — сказал Усик Ready to Fight.

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри

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