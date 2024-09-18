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Сегодня, 00:48

Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержанного в аэропорту Кракова чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика отпустили.

«Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

17 сентября Усик был арестован в аэропорту польского Кракова. Екатерина Усик, жена украинского боксера, заявила, что Александр ничего криминального не сделал. По информации СМИ, спортсмен был задержан в Польше за превышение скорости.

Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

Бокс
Александр Усик

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