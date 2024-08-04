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Сегодня, 08:59

Мадримов: «Я достаточно сделал для победы над Кроуфордом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1) заявил после боя, что хочет реванш с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренсом Кроуфордом (41-0).

«Я дрался с лучшим бойцом pound-for-pound, он почти всех выигрывал нокаутом. Я хочу реванш, чтобы доказать еще раз, что я лучший в этом весе. Я достаточно сделал [для победы].
Я чувствовал, что бой близкий. Я контролировал бой, просто он лучший боксер в мире, а я 10 боев провел, но достаточно боксировал до этого», — сказал Мадримов.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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