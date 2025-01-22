Узлян и Файфер одержали победы на турнире «Вечер профессионального бокса»

Российские боксеры Тигран Узлян и Руслан Файфер одержали победы на турнире «Вечер профессионального бокса».

Тигран Узлян (11-1) по итогам 10-раундового боя в легком весе единогласным решением судей победил Эммануэля Мвакимбе (12-2-2) из Танзании.

«Соперник удивил своей подвижностью. Несмотря на свой послужной список и тот факт, что у него мало побед нокаутом, он бил жестко. С ним приходилось считаться. При этом могу сказать, что я контролировал весь поединок и все, что происходило в ринге, но соперник откровенно избегал боя. Я вызывал его «зарубиться» в центре ринга, но он демонстративно отказывался», — сказал спортсмен после боя.

В соглавном поединке турнира Руслан Файфер (31-4-1) техническим нокаутом в первом раунде победил Диксона Мвакисопила (5-5) из Танзании.

«Было очень классно провести такой бой в родных стенах. Я чувствовал поддержку своих друзей, фанатов. В моей карьере важен любой бой, и этот не исключение. После каждого поединка мы делаем какие то выводы, совершенствуемся и двигаемся вперед. Так что спасибо сопернику за это противостояние. Если будут предложения, то готов выступить снова в кратчайшие сроки. В планах провести как можно больше боев в этом году», — сказал победитель.

Также в рамках главного карда кубинец Ленар Перез (14-0) в поединке в первом тяжелом весе в восьмом раунде нокаутировал Монясаху Муритадора (4-2-2) из Нигерии.

Турнир «Вечер профессионального бокса» прошел 22 января в Краснодаре.