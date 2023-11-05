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Сегодня, 23:03

В Федерации бокса России назвали шокирующей новость, что боксер Иванов устроил стрельбу в центре Москвы

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала информацию о том боксер Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы.

«Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации», — сказала Кириенко.

Иванов — победитель чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ?2011.

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