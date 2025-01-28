В Госдуме рассматривают дисквалификации Дрозда и Поветкина как пропаганду

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировать бывшего чемпиона мира по версии WBC Григория Дрозда на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Для меня было бы правильным, если спортсмена обвинили из-за пробы, взятой в 2014 году, и отстранили в том же году. Человеку предъявили обвинения, а после он начал бы доказывать свою невиновность, как и было раньше у Поветкина, — сказала Журова «СЭ». — Ведь у него уже были истории, когда его обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но он доказывал, что ничего не употреблял, а вещество случайно попало в его организм. А сейчас нету никакой пробы, и поэтому нет совершенно никаких гарантий, что вскоре обвинять в употреблении допинга кого-то еще. Можно придумать, что угодно. Конечно, нам будут говорить, что все обвинения честные и основаны на каких-либо документах, но без проб доказать что-либо будет невозможно. Поэтому эту ситуацию я рассматриваю как какую-то пропаганду».

Также депутат Госдумы РФ отметила, что дисквалификации Дрозда и Поветкина могут быть связаны с нежеланием допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Опять же, если у вас были подозрения еще в 2014 году, то почему вы тогда не предъявили все эти обвинения? Если бы все было сделано в один год, то Поветкин и Дрозд сами бы доказывали, виновны они или нет, а сейчас как они могут это сделать, если биологического материала больше нет, по которым возможно понять, употребляли ли они допинг? Плюс стоит понимать, что если мы вернемся на международную арену с флагом и гимном, то тогда не будет оснований отстранять нас дальше. А такие истории дают понять, что нас могут продолжать не допускать к соревнованиям, но уже из-за этих обвинений еще много лет. Эти истории действительно могут быть с этим связаны, чтобы продолжать держать нас в напряжении», — добавила Журова.

Срок дисквалификации 45-летнего Дрозда, завершившего карьеру в 2017 году, истечет 8 сентября 2028 года. Его результаты с 28 сентября 2014 по 9 сентября 2024 года аннулированы. Само нарушение зафиксировано 28 сентября 2014-го.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) также отстранило Александра Поветкинана четыре года (до 20 октября 2028-го) за нарушение антидопинговых правил и аннулировало его результаты с 28 сентября 2014 года. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.

Денис Сафронов