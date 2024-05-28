В команде Тайсона сообщили об улучшении его самочувствия

Команда бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона сообщила, что его состояние улучшилось после обострения язвы.

Ранее стало известно, что 57-летнему американцу стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

«К счастью, мистер Тайсон чувствует себя отлично. За тридцать минут до приземления у него начались тошнота и головокружение из-за обострения язвы», — приводит заявление команды боксера People.

20 июля Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола. Поединок пройдет на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.