В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну

В преддверии боксерского поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0) в лондонском парке Поттерс Филд были установлены две гигантские статуи бойцов.

Статуи «Цыганского короля» и Нганну разделены столь же огромной золотой короной, на которой красуется девиз поединка — «Битва самых опасных» (Battle of the Baddest). Туристы и фанаты смогут увидеть инсталляцию своими глазами в течение следующих двух недель.

Фото Соцсети

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.