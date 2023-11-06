За драку со стрельбой в центре Москвы в отношении боксера Иванова возбудили уголовное дело

Следственный отдел МВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело в отношении чемпиона Европы по боксу и бывшего члена сборной России Никиты Иванова, который устроил стрельбу у московского ресторана.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области, 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк «МВД МЕДИА».

Инцидент произошел 5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной. Отмечается, что Иванов из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам. Он был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Волк добавила, что в настоящее время боксер задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него ведется следствие.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.

Три года назад спортсмена уже задерживали полицейские из-за того, что тот сильно избил своего партнера по команде. Инцидент произошел в поезде, когда боксеры возвращались с соревнований в Ульяновске.